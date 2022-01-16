Бабиков: Лессер как человек, действующий от всего сердца, испугался такой популярности

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о реакции немца Эрика Лессера на внимание российских болельщиков.

«Мы сегодня ехали на тренировку с Эриком, шутили, что это был его суперплан, чтобы завоевать расположение российских фантов. Он просто в шоке от того, сколько комментариев ему написали под последним постом. Он даже испугался такой популярности, как человек, который действует от всего сердца», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Ранее Лессер одолжил свой тренировочный инвентарь российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову, который находится на карантине в Оберхофе (Германия). Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире призвал подписываться на «инстаграм» Лессера, и российские болельщики завалили немецкого спортсмена словами благодарности.