Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Бабиков: Лессер как человек, действующий от всего сердца, испугался такой популярности

Бабиков: Лессер как человек, действующий от всего сердца, испугался такой популярности
Комментарии

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о реакции немца Эрика Лессера на внимание российских болельщиков.

«Мы сегодня ехали на тренировку с Эриком, шутили, что это был его суперплан, чтобы завоевать расположение российских фантов. Он просто в шоке от того, сколько комментариев ему написали под последним постом. Он даже испугался такой популярности, как человек, который действует от всего сердца», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Ранее Лессер одолжил свой тренировочный инвентарь российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову, который находится на карантине в Оберхофе (Германия). Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире призвал подписываться на «инстаграм» Лессера, и российские болельщики завалили немецкого спортсмена словами благодарности.

«Карантин перед Олимпиадой — это очень плохо». Как Латыпов тренируется на самоизоляции «Карантин перед Олимпиадой — это очень плохо». Как Латыпов тренируется на самоизоляции
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022