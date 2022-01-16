Во время мужской гонки преследования биатлонистам не хватило стрелковых установок

В эти минуты в Рупольдинге (Германия) на этапе Кубка мира по биатлону проходит мужская гонка преследования. На первом огневом рубеже произошла необычная ситуация. Биатлонисты, которые занимали места после 30-го, начали приходить на стрельбище, когда лидеры ещё не ушли. В результате им пришлось ждать, хоть время ожидания было и небольшим.



По всей видимости, теперь судьям придётся высчитывать это время из результатов. Но пока никаких комментариев по ситуации не последовало.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».

Первым на дистанцию отправился победитель спринта, француз Кентен Фийон Майе. Спустя семь секунд стартовал немец Бенедикт Долль, затем в борьбу вступил белорус Антон Смольский (+0.32).



Участие в гонке принимают пять россиян: Максим Цветков стартовал 21-м (+1.06), Даниил Серохвостов — 23-м (+1.11), Александр Поварницын — 31-м (+1.19), Александр Логинов — 32-м (+1.20), Саид Каримулла Халили — 35-й (+1.21).