Победный финиш Марте Рёйселанд с флагом. Видео

В Рупольдинге (Германия) прошла женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала лидер общего зачёта Кубка мира, норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг. Замкнула тройку призёров ещё одна шведка, её сестра — Ханна Эберг.



Рёйселанд финишировала с государственным флагом в руке. Видео было опубликовано в «твиттере» Международного союза биатлонистов.

Права на видео принадлежат IBU TV.

Напомним, днём ранее Максим Цветков не решился взять в руки государственный флаг России во время победного финиша в мужской эстафете, объяснив это совсем небольшим отрывом от шедшего на втором месте представителя Германии Филиппа Наврата и неудачным опытом. В своё время на всероссийских соревнованиях Максим в подобной ситуации упал, и в этот раз он решил не рисковать.