А. Резцова: очень хочется, чтобы на Олимпиаду поехал Бабиков. Может себя отлично показать
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказались о шансах биатлониста сборной России Антона Бабикова поехать на Олимпиаду в Пекине.
«Грустно за Антона Бабикова. Хотелось бы, чтобы он поехал в Пекин. Не знаю, как решит тренерский совет. Ведут они там переговоры и обсуждения. Возможно, Бабиков подустал. Но физически он никогда и не был сильнейшим. Он стрелок, Антон может себя отлично показать в Пекине», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв высказал мнение, что Антона Бабикова не стоит брать на зимнюю Олимпиаду 2022 года. Игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля.
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