«Невероятный прорыв». Васильев — о серебре Логинова в гонке преследования

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Пасьют выиграл француз Кентен Фийон Майе, вторым стал россиянин Александр Логинов, а третьим — белорус Антон Смольский.



«Логинов молодец, отличился сегодня. У Саши получился финиш. Ямка, образовавшаяся на спринте, когда казалось, что все наши мужчины немного провалились, была связана с переходом с высоты. Сейчас ребята выступили очень достойно. С 32-го места на второе — это сильно, причём с кругом. Этот прорыв — вообще невероятно.



Цветков тоже провёл очень качественную гонку, хорошо пробежал Серохвостов. Наши мужчины молодцы. Сегодня гонка очевидно получилась. Без круга Логинов вполне мог бороться за золотую медаль. Какой Саша выдал финиш — просто невероятно. Заслуженное второе место. Это даёт ещё больше оптимизма, что на Олимпиаде мужчины могут рассчитывать на самые высокие награды», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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