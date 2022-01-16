Александр Логинов показал лучшее время ходом в гонке преследования в Рупольдинге

Россиянин Александр Логинов показал лучше время ходом в гонке преследования на этапе Кубка мира, завершившемся в немецком Рупольдинге. Он прошёл дистанцию в 12,5 км со временем 26:39,8. Француз Фабьен Клод отстал от него на 2,9 секунды. В тройке лучших также швед Себастиан Самуэльссон, уступивший Логинову ходом 5,1 секунды.

Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял Логинов, белорус Антон Смольский стал третьим.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия

Гонка преследования, мужчины, 12,5 км. Ход

1. Александр Логинов (Россия) – 26:39,8

2. Фабьен Клод (Франция) +2,9

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +5,1

4. Филипп Наврат (Германия) +13,9

5. Максим Цветков +15,5

22. Даниил Серохвостов +51,9

28. Карим Халили +59,8

39. Александр Поварницын +1:17,4