Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал завоевание серебряной медали в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«После невыразительного спринта сегодня самочувствие лучше. Там, конечно, тоже скорость была неплохая, но стрельба подвела. И в эстафете, и сегодня была хорошая скорость.



Сегодня получился своего рода масс-старт — 40 человек в 30 секундах. Мы ещё думали, поместятся ли все биатлонисты на установки. Так и получилось, что не поместились.



Сегодня пришлось выбираться с достаточно далёкой позиции. Я понимал, что залогом успешной гонки может стать только хорошая стрельба. Рад, что всё получилось. На четвёртом круге, конечно, приходилось немного отыгрывать. Благо, я видел спины, поэтому было полегче.



Над стойкой мы работаем. Каждый день анализируем, стараемся исправить ситуацию.



Не могу сказать, что не получалось контролировать ситуацию на финише. Я прекрасно понимал, что на подъёмах я конкурентоспособен. Три-пять секунд — это большое преимущество. Тем более, что на последнем подъёме есть хороший уход, где можно секунду отыграть.



Скорость сейчас меня не беспокоит. Во всех гонках, даже до Нового года, я мог бы быть высоко. Да, где-то не везло, где-то концентрация терялась, но когда всё складывается, то и результат есть. Банальная фраза: мы слишком много работали в этом сезоне, чтобы не показывать те результаты, на которые способны», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».