Фийон Майе выиграл четвёртый пасьют подряд на КМ, больше побед лишь у двух биатлонистов

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл четвёртую гонку преследования подряд на этапах Кубка мира. Он стал победителем пасьюта в Рупольдинге (Германия).



Более длинные победные серии были лишь у двух биатлонистов. Француз Мартен Фуркад выиграл шесть гонок преследования подряд. У норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена было пять побед подряд.



Второе место в пасьюте в Рупольдинге занял россиянин Александр Логинов, третьим стал Антон Смольский из Беларуси.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Гонка преследования. Мужчины



1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 31:30.6 (2)

2. Александр Логинов (Россия) + 8,8 (1)

3. Антон Смольский (Беларусь) + 13,1 (2)…

9. Максим Цветков (Россия) + 44,4 (2)…

17. Даниил Серохвостов (Россия) + 1:18.2 (2)…

30. Саид Халили (Россия) + 2:06.0 (3)…

41. Александр Поварницын (Россия) + 2:33.7 (4)