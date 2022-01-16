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Фийон Майе выиграл четвёртый пасьют подряд на КМ, больше побед лишь у двух биатлонистов

Фийон Майе выиграл четвёртый пасьют подряд на КМ, больше побед лишь у двух биатлонистов
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл четвёртую гонку преследования подряд на этапах Кубка мира. Он стал победителем пасьюта в Рупольдинге (Германия).

Более длинные победные серии были лишь у двух биатлонистов. Француз Мартен Фуркад выиграл шесть гонок преследования подряд. У норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена было пять побед подряд.

Второе место в пасьюте в Рупольдинге занял россиянин Александр Логинов, третьим стал Антон Смольский из Беларуси.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия
Гонка преследования. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 31:30.6 (2)
2. Александр Логинов (Россия) + 8,8 (1)
3. Антон Смольский (Беларусь) + 13,1 (2)…
9. Максим Цветков (Россия) + 44,4 (2)…
17. Даниил Серохвостов (Россия) + 1:18.2 (2)…
30. Саид Халили (Россия) + 2:06.0 (3)…
41. Александр Поварницын (Россия) + 2:33.7 (4)

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