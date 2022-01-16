Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Драчёв объяснил, за счёт чего Логинову удалось завоевать серебро в гонке преследования

Драчёв объяснил, за счёт чего Логинову удалось завоевать серебро в гонке преследования
Комментарии

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал результат мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял Александр Логинов из России. Тройку лучших замкнул Антон Смольский, представляющий Беларусь.

«Саша — молодец! Отработал, как и положено. Последний рубеж в пасьюте очень важен, Логинов с ним справился. Удивительно для этой гонки, что не справились все лидеры, которые шли впереди. Александр же психологически спокойно подошёл и сумел отработать. В последнее время стойка у него вообще не клеилась, уверенности не было.

Вся стрельба здесь на тоненького, нет стопроцентной уверенности, что так же будет в следующей гонке. У Логинова была хорошая работа на рубеже, плюс он сегодня по ходу хорошо чувствовал себя, шёл с запасом и обходил соперников. Видимо, приходит в хорошую форму по ходу гонки. Но последний рубеж — это антирубеж, показатель того, как не надо делать, практически все ушли на штрафные круги», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме
Фийон Майе выиграл гонку преследования в Рупольдинге, у Логинова серебро
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022