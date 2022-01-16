Драчёв объяснил, за счёт чего Логинову удалось завоевать серебро в гонке преследования

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал результат мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял Александр Логинов из России. Тройку лучших замкнул Антон Смольский, представляющий Беларусь.



«Саша — молодец! Отработал, как и положено. Последний рубеж в пасьюте очень важен, Логинов с ним справился. Удивительно для этой гонки, что не справились все лидеры, которые шли впереди. Александр же психологически спокойно подошёл и сумел отработать. В последнее время стойка у него вообще не клеилась, уверенности не было.



Вся стрельба здесь на тоненького, нет стопроцентной уверенности, что так же будет в следующей гонке. У Логинова была хорошая работа на рубеже, плюс он сегодня по ходу хорошо чувствовал себя, шёл с запасом и обходил соперников. Видимо, приходит в хорошую форму по ходу гонки. Но последний рубеж — это антирубеж, показатель того, как не надо делать, практически все ушли на штрафные круги», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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