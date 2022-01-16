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Логинов: чувствую удовлетворение. Пока не знаю, какие гонки буду бежать в Антхольце

Логинов: чувствую удовлетворение. Пока не знаю, какие гонки буду бежать в Антхольце
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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал завоевание серебряной медали в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Чувствую удовлетворение. Этап закончился, теперь начнётся финальный этап подготовки к Олимпиаде. Пока всё хорошо.

Пока не знаю, какие гонки буду бежать в Антхольце. С тренером решили, что приедем туда и посмотрим. Там всё-таки довольно большая высота, побудем там два-три дня и примем окончательное решение.

Я хочу передать огромный привет всем своим родным и близким. Я понимаю, что ещё долго я всех не увижу. Сейчас приходится быть на 100 процентов в спорте, но я всех вас помню и всех люблю», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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