Каминский подвёл итоги мужского пасьюта в Рупольдинге

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результат мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял Александр Логинов из России. Тройку лучших замкнул Антон Смольский, представляющий Беларусь.
«Поварницын и Халили сегодня выступили чуть слабее, чем остальные. Наверное, подустали уже. Вчера, видимо, какие-то эмоции Карим выплеснул на первом этапе эстафеты. Здесь проблема не только функциональная. Вчера у Даниила были мышечные проблемы, но массажист хорошо поработал, и стало намного лучше.
В принципе было ожидаемо, что будет какой-то спад, потому что в Оберхофе были хорошие результаты, особенно у Даниила. Наверное, нет смысла сегодня от них требовать стабильности», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
- 16 января 2022
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