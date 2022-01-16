Каминский подвёл итоги мужского пасьюта в Рупольдинге

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результат мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял Александр Логинов из России. Тройку лучших замкнул Антон Смольский, представляющий Беларусь.



«Поварницын и Халили сегодня выступили чуть слабее, чем остальные. Наверное, подустали уже. Вчера, видимо, какие-то эмоции Карим выплеснул на первом этапе эстафеты. Здесь проблема не только функциональная. Вчера у Даниила были мышечные проблемы, но массажист хорошо поработал, и стало намного лучше.



В принципе было ожидаемо, что будет какой-то спад, потому что в Оберхофе были хорошие результаты, особенно у Даниила. Наверное, нет смысла сегодня от них требовать стабильности», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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