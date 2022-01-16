Редькин: Логинов безупречен — просто красавчик!

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал результат мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял Александр Логинов из России. Тройку лучших замкнул Антон Смольский, представляющий Беларусь.



«Логинов показал всё, что мог — к нему никаких вопросов. Соперники немного дрогнули, но Александр отлично этим воспользовался и сделал то, что должен. Логинов безупречен. Просто красавчик!



Готов похвалить и других ребят. Цветков немножко вздёрнулся с двумя лишними промахами. Думал, он железно забежит в шестёрку. Серохвостов немножко подустал, но нормально справился с гонкой. Хорошие результаты наших парней», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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