Редькин: Логинов безупречен — просто красавчик!

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал результат мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял Александр Логинов из России. Тройку лучших замкнул Антон Смольский, представляющий Беларусь.
«Логинов показал всё, что мог — к нему никаких вопросов. Соперники немного дрогнули, но Александр отлично этим воспользовался и сделал то, что должен. Логинов безупречен. Просто красавчик!
Готов похвалить и других ребят. Цветков немножко вздёрнулся с двумя лишними промахами. Думал, он железно забежит в шестёрку. Серохвостов немножко подустал, но нормально справился с гонкой. Хорошие результаты наших парней», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 16 января 2022
-
18:29
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
18:05
-
18:02
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:52
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:43
-
17:42
-
17:39
-
17:33
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:17
-
17:17
-
17:07
-
17:01
-
16:54
-
16:53
-
16:48
-
16:44
-
16:42
-
16:36
-
16:27
-
16:23
-
16:19