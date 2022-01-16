Халили — о 30-м месте: подустал после вчерашней гонки, не успел восстановиться до конца
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Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Халили занял 30-е место.
«Подустал после вчерашней гонки. Видимо, не успел восстановиться до конца, поэтому сегодня тяжелее было.
Какие планы на Антхольц? Надо поговорить с тренерами. Индивидуалку мне хотелось бы пробежать, а дальше уже будем смотреть по состоянию, по планам дальше.
Для того, чтобы бороться с Кентеном Фийон Майе, нужно как минимум не ошибаться на рубеже. Для этого должна быть хорошая спринтерская гонка, и тогда в контактной борьбе на гонке преследования можно попробовать, но с таким количеством ошибок очень тяжело», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
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