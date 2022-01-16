Башкиров выделил Цветкова после гонки преследования в Рупольдинге

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал результат мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял Александр Логинов из России. Тройку лучших замкнул Антон Смольский, представляющий Беларусь. В топ-10 попал ещё один россиянин, Максим Цветков. Он занял 9-е место.



«Идём по плану к Олимпиаде. Ничего выходящего за план не произошло. Ребята идут по той программе подготовки, которую мы планировали. Думаю, все будет в порядке.



Максим Цветков — молодец. Мы его знаем как хорошего эстафетного борца и спортсмена, который может потерпеть финишную часть», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».

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