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Башкиров выделил Цветкова после гонки преследования в Рупольдинге

Башкиров выделил Цветкова после гонки преследования в Рупольдинге
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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров прокомментировал результат мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял Александр Логинов из России. Тройку лучших замкнул Антон Смольский, представляющий Беларусь. В топ-10 попал ещё один россиянин, Максим Цветков. Он занял 9-е место.

«Идём по плану к Олимпиаде. Ничего выходящего за план не произошло. Ребята идут по той программе подготовки, которую мы планировали. Думаю, все будет в порядке.

Максим Цветков — молодец. Мы его знаем как хорошего эстафетного борца и спортсмена, который может потерпеть финишную часть», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».

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