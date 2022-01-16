Поварницын: если не поеду на Олимпиаду, это не фатально. И в 30 лет можно вернуться

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Он занял 41-е место.

«У меня какое-то волнообразное состояние, не могу нащупать стабильность. Сегодня и ход подвёл, и два промаха допустил на последнем рубеже.



Если не получится с Олимпиадой, это не фатально. Как показывает пример того же Максима Цветкова, и в 30 лет можно вернуться и показывать свои лучшие результаты. То, что я на Кубке мира — это для меня большой шаг вперёд после Кубка России», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Гонка преследования. Мужчины



1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 31:30.6 (2)

2. Александр Логинов (Россия) + 8,8 (1)

3. Антон Смольский (Беларусь) + 13,1 (2)…

9. Максим Цветков (Россия) + 44,4 (2)…

17. Даниил Серохвостов (Россия) + 1:18.2 (2)…

30. Саид Халили (Россия) + 2:06.0 (3)…

41. Александр Поварницын (Россия) + 2:33.7 (4)