Фийон Майе прокомментировал победу в пасьюте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе подвёл итоги мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Француз стал победителем пасьюта, россиянин Александр Логинов занял второе место, а белорус Антон Смольский — третье.
«Гонка не была простой. Сегодня у меня получилась почти разделка, я лишь иногда видел Долля на стрельбе. Можно сказать, всю гонку прошёл один, а это не так просто. Старался сохранять концентрацию на стрельбе и в итоге победил. Очень рад. Очень хорошо, когда ты носишь жёлтый биб. В нём хранятся приятные чувства при минимуме давления», — сказал Фийон Майе пресс-службе IBU.
Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия
Гонка преследования. Мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 31:30.6 (2)
2. Александр Логинов (Россия) + 8,8 (1)
3. Антон Смольский (Беларусь) + 13,1 (2)…
9. Максим Цветков (Россия) + 44,4 (2)…
17. Даниил Серохвостов (Россия) + 1:18.2 (2)…
30. Саид Халили (Россия) + 2:06.0 (3)…
41. Александр Поварницын (Россия) + 2:33.7 (4)
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