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«Из ямы вы выбрались». Губерниев — о гонках преследования в Рупольдинге

«Из ямы вы выбрались». Губерниев — о гонках преследования в Рупольдинге
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах гонок преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В мужском старте россиянин Александр Логинов стал вторым, уступив лишь французу Кентену Фийону Майе. В женских соревнованиях никому из россиянок не удалось попасть в топ-10. Лучшей стала Ирина Казакевич, которая показала 14-й результат.

«У Резцовой ход один из лучших. Промахи? И на старуху бывает проруха, бывает такое. Важнее, что Казакевич сумела справиться. Логинов тоже молодец. Важно вспоминать вот это ощущение успеха. Цветков отлично, у Саши Логинова лучший ход. Всё хорошо, все борются. Из ямы мы выбрались, мы в ней были, но в биатлоне день на день не приходится. Сегодня все молодцы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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