Александр Логинов — о гонке преследования: понимал, что способен удержать второе место
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Российский биатлонист Александр Логинов подвёл итог гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге и поделился планами на ближайшее будущее.
«Очень рад, что смог выступить очень хорошо. Получилось неплохо отстреляться и занять высокое место. Перед последней стрельбой был немного уставшим и увидел, что есть небольшой ветер. Смог сконцентрироваться и ни разу не промахнулся. Очень хорошо себя чувствовал на последнем круге и понимал, что способен удержать второе место.
План на последние недели перед Олимпиадой? План на сегодня — немного отдохнуть, а завтра мы уезжаем в Антхольц. Думаю, завтра поговорим с тренером. Наверное, будет немного тренировок и отдых», — сказал Логинов в интервью IBU TV.
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