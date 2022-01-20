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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Логинов поднялся в топ-5
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Сегодня, 20 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, который не закрыл одну мишень.

Седьмое место в индивидуальной гонке позволило Александру Логинову подняться в топ-5 общего зачёта Кубка мира. Другой россиянин, Эдуард Латыпов, выбыл из десятки лучших в рейтинге.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 602.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 501.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) —484
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 458.
5. Александр Логинов (Россия) — 413.
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 407.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 386.
8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 384.
9. Симон Детьё (Франция) — 383.
10. Антон Смольский (Беларусь) — 382.
11. Эдуард Латыпов (Россия) — 336...
21. Саид Каримулла Халили (Россия) — 222…
26. Даниил Серохвостов (Россия) — 199...
34. Антон Бабиков (Россия) — 129...
36. Александр Поварницын (Россия) — 114…
43. Максим Цветков (Россия) — 81...
52. Василий Томшин (Россия) — 56...
83. Матвей Елисеев (Россия) — 11.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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