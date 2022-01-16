Казакевич могли дисквалифицировать после эстафеты в Рупольдинге

Российская биатлонистка Ирина Казакевич могла быть дисквалифицирована по итогам эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), сообщает Metaratings. Спортсменка открыла затвор на винтовке ещё до того, как легла на коврик для стрельбы. А это запрещено правилами.



Казакевич могли дисквалифицировать, но в итоге жюри вынесло предупреждение россиянке. Пересматривать результаты гонки уже не стали. Таким образом, россиянки сохранили медали, которые они сумели добыть в плотной борьбе в эстафете.



Напомним, сборная России с Валерией Васнецовой, Светланой Мироновой, Ириной Казакевич и Кристиной Резцовой заняла третье место в эстафете.

Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции.