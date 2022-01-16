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Казакевич могли дисквалифицировать после эстафеты в Рупольдинге

Казакевич могли дисквалифицировать после эстафеты в Рупольдинге
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич могла быть дисквалифицирована по итогам эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), сообщает Metaratings. Спортсменка открыла затвор на винтовке ещё до того, как легла на коврик для стрельбы. А это запрещено правилами.

Казакевич могли дисквалифицировать, но в итоге жюри вынесло предупреждение россиянке. Пересматривать результаты гонки уже не стали. Таким образом, россиянки сохранили медали, которые они сумели добыть в плотной борьбе в эстафете.

Напомним, сборная России с Валерией Васнецовой, Светланой Мироновой, Ириной Казакевич и Кристиной Резцовой заняла третье место в эстафете.

Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции.

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