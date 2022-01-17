Тарьей Бё призвал наказывать биатлонистов, если они стреляют по чужим мишеням

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал резонансную историю, которая произошла во время мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Швед Пеппе Фемлинг ошибочно начал стрелять по установке норвежца Александера Фьелда Андерсена.



«Если биатлонист стреляет по чужой мишени, его нужно наказывать. Нужно добавлять время за такое. Нельзя сделать так, чтобы это повлияло лишь на кого-то одного, как на Норвегию», — цитирует Бё NRK.



Отметим, что ко второму рубежу Андерсен подходил с отставанием в 12 секунд, после проблем на стойке сборная Норвегии начала проигрывать лидеру 2 минуты 11 секунд.

Фемлинг по итогам инцидента не был наказан, а сборной Норвегии пересчитали время.