«Как же я соскучилась по моим зайчикам». Кристина Резцова показала фото с мужем и дочкой
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Российская биатлонистка Кристина Резцова опубликовала фото с мужем, лыжником Иваном Анисимовым, и их дочкой, которая появилась на свет в феврале 2021 года.
«Работа — это, конечно, прекрасно, но как же я соскучилась по моим зайчикам», — написала Резцова.
Пост доступен в «инстаграме» Кристины Резцовой.
Вчера, 16 января, Кристина приняла участие в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Она допустила 7 промахов: 5 — на лёжке и 2 – на стойке. В итоге Резцова финишировала на 36-м месте. Победительницей соревнований стала представительница Норвегии Марте Рёйселанд, которая сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира. Резцова в общем зачёте опустилась на 12-ю строчку.
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