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Губерниев и Алимбекова устроили переписку в «Инстаграме» под фото Динары со Смольским

Губерниев и Алимбекова устроили переписку в «Инстаграме» под фото Динары со Смольским
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев и белорусская биатлонистка Динара Алимбекова устроили переписку в «Инстаграме». Ранее Алимбекова выложила фото с белорусским биатлонистом Антоном Смольским, написав: «Вдвоём, в одном направлении! Восхищена и благодарна за наш путь».

«Отлично, расскажу об этом в репортаже», — написал Губерниев в комментариях.

«Дмитрий, больше правдивой информации, пожалуйста, и мы будем не против», — ответила Алимбекова.

«Динара, неужели?» — спросил Дмитрий

«Да, правды маловато», — ответила Динара.

«Динара, хватит во время гонок слушать меня, надо бегать и стрелять…» — посоветовал Губерниев.

«Договорились. Вас смотрят мои родственники и друзья, а я-то переживу», — пояснила Алимбекова.

«Ого, все меня смотрят? А как же белорусские каналы?» — спросил Дмитрий.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Динары Алимбековой.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

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