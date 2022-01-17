Губерниев и Алимбекова устроили переписку в «Инстаграме» под фото Динары со Смольским

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев и белорусская биатлонистка Динара Алимбекова устроили переписку в «Инстаграме». Ранее Алимбекова выложила фото с белорусским биатлонистом Антоном Смольским, написав: «Вдвоём, в одном направлении! Восхищена и благодарна за наш путь».
«Отлично, расскажу об этом в репортаже», — написал Губерниев в комментариях.
«Дмитрий, больше правдивой информации, пожалуйста, и мы будем не против», — ответила Алимбекова.
«Динара, неужели?» — спросил Дмитрий
«Да, правды маловато», — ответила Динара.
«Динара, хватит во время гонок слушать меня, надо бегать и стрелять…» — посоветовал Губерниев.
«Договорились. Вас смотрят мои родственники и друзья, а я-то переживу», — пояснила Алимбекова.
«Ого, все меня смотрят? А как же белорусские каналы?» — спросил Дмитрий.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Динары Алимбековой.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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