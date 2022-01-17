Максим Цветков обратился к Александру Логинову, завоевавшему серебро в гонке преследования

Биатлонист сборной России Максим Цветков обратился к товарищу по команде Александру Логинову. Вчера, 16 января, Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Хорошая гонка! Мои поздравления, Александр», — написал Цветков в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив текст к фото с Логиновым.

Фото: «инстаграм» максима цветкова

Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе. Белорус Антон Смольский занял третье место. Фийон Майе преодолел дистанцию за 31 минуту 30,6 секунды и допустил два промаха. Логинов с одним промахом отстал от французского биатлониста на 8,8 секунды. Смольский с двумя промахами уступил Фийону Майе 13,1 секунды. Цветков, на счету которого также два промаха, финишировал на девятой строчке (44,4 секунды).

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.