Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине

Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине, сообщает Metaratings. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков (запасной).

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Также сообщается, что окончательное решение по поводу участия Бабикова в Олимпиаде будет принято по результатам его выступлений на этапе Кубка мира в Антхольце, который состоится с 20 по 23 января.

В настоящий момент лучшим россиянином в общем зачёте Кубка мира является Александр Логинов, который с 377 очками занимает шестое место. Лидирует француз Кентен Фийон Майе (581 очко). У женщин Кристина Резцова с 323 очками идёт на 12-м месте. Лидирует норвежка Марте Рёйселанд (651 очко).

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.