Губерниев: Буртасова обязана быть запасной на Олимпиаде. Это команда страны, а не Шашилова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выбор состава сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине. Ранее стало известно, что в состав попали по пять мужчин и женщин. У мужчин шестым запасным стал Антон Бабиков, у женщин запасных нет.
Губерниев предложил сделать запасной Евгению Буртасову.
«Состав я называл неоднократно в эфире. Это не было секретом. Составы те, какие и должны быть. Интересно по запасным. Бабиков — понятно. Он должен был быть, а вот у женщин запасной нет. И ей должна быть Буртасова. Надеюсь, что Шашилов и остальные наступят на горло собственной песне. Надо думать о стране. Она заслужила это. Буртасова — лучшая на Кубке IBU. Это команда страны, а не команда Шашилова.
Её обязаны включить. Мы знаем, что между Буртасовой и Шашиловым нет профессиональных отношений, но надо думать об общем успехе. Надеюсь, что Шашилов и федерация не будут думать о личных амбициях. Запасной должна быть Буртасова», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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