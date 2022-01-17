Президент СБР Виктор Майгуров рассказал о медальных ожиданиях от России на ОИ-2022

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров дал прогноз на выступление подопечных на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Я бы сделал довольно сдержанный прогноз. Мы способны бороться за медали в каждой гонке. В биатлоне разыгрывается 11 медалей, вот и будем бороться», — сказал Майгуров на пресс-конференции.

В настоящий момент лучшим россиянином в общем зачёте Кубка мира является Александр Логинов, который с 377 очками занимает шестое место. Лидирует француз Кентен Фийон Майе (581 очко). У женщин Кристина Резцова с 323 очками идёт на 12-м месте. Лидирует норвежка Марте Рёйселанд (651 очко).

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.