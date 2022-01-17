В СБР рассказали, когда российские биатлонисты вылетят в Пекин

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, как организация будет использовать полученные результаты тестирования лыж. Работу по тестированию проводил инновационный центр Олимпийского комитета России (ОКР). Также Майгуров рассказал об олимпийской трассе в Пекине (Китай) и назвал дату вылета российских биатлонистов на Игры.



«Подготовка инвентаря – минимум 50 процентов успеха. Полученные результаты будем использовать в работе, поделимся с лыжниками и двоеборцами. Реализация такого проекта в сжаты сроки – бесценная информация. Оргкомитет присылает схемы трассы, видео, но вживую этого почувствовать было нельзя. Мы проработали там пять дней, протестировали структуры, парафины, понюхали и пощупали снег. Теперь понятно, с чем ехать в Пекин и над чем ещё нужно поработать.



Изменений по трассе не будет. Единственное, что может быть – какие-то заграждения в случае сильнейшего ветра. Со слов нашего сервиса, олимпийская трасса похожа на трассу в Антхольце. Это вроде бы не очень крутые, но длинные подъёмы, негде отдыхать. Но нам чем сложнее условия, тем лучше, как показывает практика. Только что прошли два этапа Кубка мира в Германии, и в Рупольдинге результаты были чуть хуже, чем в Оберхофе.



У нас уже началась индивидуальная подводка к Олимпиаде, 26 января команда отправится в Пекин», — сказал Майгуров на пресс-конференции.

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