Президент ОКР оценил состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал выбор состава сборной России по биатлону на Игры в Пекине.

«Абсолютно справедливый выбор с точки зрения результатов. Спортсмены, которые поедут на Игры, хорошо выглядели и на прошедшем этапе Кубка мира, и в целом по сезону. Сомнений не вызывает ни одна из кандидатур. Уверен, что в СБР споров по вопросу состава не было», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.