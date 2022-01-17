Президент ОКР оценил состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал выбор состава сборной России по биатлону на Игры в Пекине.
«Абсолютно справедливый выбор с точки зрения результатов. Спортсмены, которые поедут на Игры, хорошо выглядели и на прошедшем этапе Кубка мира, и в целом по сезону. Сомнений не вызывает ни одна из кандидатур. Уверен, что в СБР споров по вопросу состава не было», — сказал Поздняков на пресс-конференции.
В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
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