Майгуров и Поздняков рассказали, при каких условиях запасные биатлонисты выступят на ОИ
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказали, при каких условиях запасные биатлонисты имеют шанс выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине. Запасными стали Александр Поварницын и Антон Бабиков, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
«Механизм чёткий. Запасные остаются в России и не вылетают в Пекин. Условия замены жёсткие: реальные доводы и доказательства, не дай бог положительный тест, из-за которого участие в гонках невозможно», — рассказал Виктор Майгуров на пресс-конференции.
«Замены возможны только по медицинским показаниям. Впервые в истории участия в Олимпиадах запасные есть даже у сотрудников ОКР», — добавил Поздняков.
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