Президент СБР: то, что сборная России показала в Рупольдинге и Оберхофе, ожидаемо

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров оценил физическое состояние национальной команды после шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Невозможно хорошо выступить на главном старте, не показывая результаты по ходу сезона. Чудес на свете не бывает. То, что наша команда показала в Рупольдинге и Оберхофе, ожидаемо. Были вопросы по спортсменкам, зачем они в команде. Ну вот, они шаг за шагом доказывают, зачем», — сказал Майгуров на пресс-конференции.
Ранее был объявлен состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
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