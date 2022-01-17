Президент СБР: то, что сборная России показала в Рупольдинге и Оберхофе, ожидаемо

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров оценил физическое состояние национальной команды после шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Невозможно хорошо выступить на главном старте, не показывая результаты по ходу сезона. Чудес на свете не бывает. То, что наша команда показала в Рупольдинге и Оберхофе, ожидаемо. Были вопросы по спортсменкам, зачем они в команде. Ну вот, они шаг за шагом доказывают, зачем», — сказал Майгуров на пресс-конференции.

Ранее был объявлен состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.