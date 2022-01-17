Драчёв: Буртасова может завоёвывать медали. Потенциал Васнецовой в разы ниже, чем у неё

Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выбор состава национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
«Ожидаемый состав. Буртасову не стали тестировать, хотя она реально может завоёвывать медали — на каждом чемпионате Европы уезжает с золотой медалью. У неё шансов помочь что-то завоевать гораздо больше, чем у той же Васнецовой. Может, она даже не побежит, и потенциал в разы ниже, чем у Буртасовой.
Что касается Бабикова, то он не попадает в пасьюты. В индивидуальных гонках — четыре минуты по ходу. Даже если с нулём, в десятку не попадёт. На мой взгляд, всё сделано логично и грамотно», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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