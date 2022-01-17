Тренер норвежцев призвал ввести штраф за стрельбу по чужой мишени. В IBU отреагировали

Тренер сборной Норвегии Андерс Брун Хеннум остался недоволен исходом резонансной истории, которая произошла во время мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Напомним, швед Пеппе Фемлинг ошибочно начал стрелять по установке норвежца Александера Фьелда Андерсена, после чего команда Норвегия потеряла более 2 минут и выпала из гонки. Фемлинг по итогам инцидента не был наказан, а сборной Норвегии пересчитали время.

Хеннум считает, что спортсменов необходимо штрафовать как минимум на 30 секунд за каждый выстрел по чужой мишени.

«Если такого не будет, то некоторые могут этим воспользоваться и навредить другой команде. Можно сделать пару выстрелов по чужой мишени, а потом закрыть свои с дополнительными патронами», — приводит слова специалиста NRK.

NRK связался с пресс-секретарём Международного союза биатлонистов (IBU) Кристианом Винклером по данной инициативе, который сообщил, что правила будут пересмотрены весной. До тех пор любая страна может вносить свои предложения.