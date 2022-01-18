Анфиса Резцова назвала лидера мужской сборной России по биатлону

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова, комментируя состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине, высказала мнение, что лидером мужской национальной команды является Александр Логинов.

«Ещё непонятно сейчас, как будет себя чувствовать Латыпов после болезни. И хотя у него особо никаких симптомов заболевания нет, но ведь и стартов в последнее время не было. А без стартов кто знает, как он будет себя чувствовать на лыжне. Ну сейчас простартуют в Антхольце, посмотрим, что у него и как. Потому что на данный момент лидером его считать, я думаю, нет смысла.

Саша Логинов – да, однозначно лидер. И я бы, например, на Сашином месте даже обиделась немножко, что меня не на последний этап в эстафете поставили (на этапе Кубка мира в Рупольдинге. — Прим. «Чемпионата»). Получается, что они Логинова скинули с лидерства и чуть ли не сделали лидером Цветкова. А ведь личных призовых моментов-то у Максима нет, а у Саши есть», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».

Новость по теме Сборная России по биатлону объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.