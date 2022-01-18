Тарьей Бё: на высоте 1800 метров даже не нужно тренироваться, чтобы прогрессировать

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё опубликовал в «Инстаграме» шутливый пост о высотном сборе команды в Пассо де Лавазе (Италия).
Напомним, олимпийская сборная Норвегии по биатлону, кроме Йоханнеса Бё и Марты Рёйселанд, пропустила этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия) и тренировались в горах Италии.
Публикация доступна в «инстаграме» Тарьея Бё.
«Когда ты тренируешься на высоте 1 800 метров, прелесть состоит в том, что вам даже не нужно тренироваться, чтобы прогрессировать», — написал Бё под фото.
Старший Бё, как и остальные члены олимпийской сборной (кроме Рёйселанд), выступит на седьмом этапе КМ, который пройдёт с 20 по 23 января в Антхольце (Италия). В программу соревнований вошли масс-старты, индивидуальные гонки и эстафеты.
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