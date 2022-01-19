Дмитрий Ярошенко прокомментировал попадание Максима Цветкова в состав сборной на ОИ-2022
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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал то, что биатлонист сборной России Максим Цветков попал в окончательный состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).
«История Цветкова лишь подчёркивает, что в любых ситуациях надо продолжать верить в себя. Последние три-четыре сезона складывались для него не лучшим образом, но он продолжал работать, не опускал рук и получил награду в виде поездки на Олимпиаду. Причём у него есть высокие шансы поучаствовать в эстафете. Медаль в личных гонках? Нет ничего невозможного», — приводят слова Ярошенко «Известия».
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Расписание всех гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/2022.
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