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Анфиса Резцова: сомневаюсь в форме Эдуарда Латыпова спустя две недели заточения

Анфиса Резцова: сомневаюсь в форме Эдуарда Латыпова спустя две недели заточения
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выбор состава национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

По словам Резцовой, не исключено, что Эдуард Латыпов, который заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе в начале января, подойдёт к Олимпиаде не в лучшей форме.

«Надеемся на лучшее и верим в наших ребят в любом случае. Уверена, что Латыпов и Логинов дадут настоящий бой норвежцам в индивидуальной гонке. Главное, чтобы Эдик себя хорошо чувствовал, тогда дадим жару. Я сомневаюсь в его форме спустя две недели заточения», — приводят её слова «Известия».

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