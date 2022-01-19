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Сборная России по биатлону назвала состав на чемпионат Европы

Сборная России по биатлону назвала состав на чемпионат Европы
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Сборная России по биатлону объявила состав на чемпионат Европы, который пройдёт в Арбере с 26 по 30 января. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Михаил Первушин.

Женщины: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.

Расписание ЧЕ по биатлону в Арбере (указано московское время)

26 января, 12:15 – индивидуальная гонка, мужчины
26 января, 16:00 – индивидуальная гонка, женщины
28 января, 12:30 – спринт, мужчины
28 января, 16:00 – спринт, женщины
29 января, 12:30 – пасьют, мужчины
29 января, 15:30 – пасьют, женщины
30 января, 12:30 – смешанная эстафета
30 января, 15:30 – сингл-микст

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