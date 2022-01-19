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Анастасия Гришина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате Европы

Анастасия Гришина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате Европы
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Российская биатлонистка Анастасия Гришина завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Поклюке (Словения). Спортсменка не допустила ни одного промаха и финишировала с отставанием в 4,8 секунды от победительницы, которой стала француженка Камилла Купе. Второй стала другая француженка Жанни Ришар.

Амина Иванова заняла 12-е место, Анастасия Зырянова — 37-е, Анна Тинякова — 38-е, Кристина Павлушина — 57-е, Анастасия Батманова — 65-е.

Юниорский чемпионат Европы. Женщины. Индивидуальная гонка

1. Камилла Купе – 39:42.0 (0 промахов).
2. Жанни Ришар +4.6 (0).
3. Анастасия Гришина +4.8 (0).
...12. Амина Иванова +2:03.2 (2).
...37. Анастасия Зырянова +5:00.5 (5).
38. Анна Тинякова +5:00.7 (4).
...57. Кристина Павлушина +7:03.8 (6).
...65. Анастасия Батманова +8:16.7 (8).

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