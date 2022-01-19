Дмитрий Губерниев — о ситуации с Латыповым: вот они, двойные стандарты! Какого хрена?
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о ситуации с биатлонистом сборной России Эдуардом Латыповым, который заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия) в начале января и остался там на карантине. Сегодня, 19 января, стало известно, что немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, который заразился коронавирусом перед этапом в Рупольдинге (Германия), уже приступил к тренировкам на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Вот они, прекрасные двойные стандарты! Немцу с ковидом можно переезжать, Латыпову нельзя ни в коем случае? Какого хрена? Или вирусы немецкие не передаются?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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