Эдуарду Латыпову продлили карантин на восемь дней перед вылетом на Олимпиаду-2022 в Пекине

Биатлонисту сборной России Эдуарду Латыпову сказали ещё восемь дней сидеть на карантине перед вылетом в Китай на Олимпийские игры. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на слова старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Латыпов заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия) в начале января и остался там на карантине.
«Китайцы объявили, что Латыпову ещё восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел. Латыпов уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине. Одному богу известно, что нам предъявят медицинские службы Китая.
СБР и ОКР пытаются устроить, чтобы Латыпов вылетел вместе со всей командой. Получается, что карантин у Эдика заканчивается 19 января, прибавить к этому восемь дней. Нам сказали, что он только 28-го сможет вылететь в Китай. Пока нет уверенности, что он вылетит вместе с командой 26-го в Китай», — сказал Каминский.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
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