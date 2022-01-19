Эдуарду Латыпову продлили карантин на восемь дней перед вылетом на Олимпиаду-2022 в Пекине

Биатлонисту сборной России Эдуарду Латыпову сказали ещё восемь дней сидеть на карантине перед вылетом в Китай на Олимпийские игры. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на слова старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Латыпов заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия) в начале января и остался там на карантине.

«Китайцы объявили, что Латыпову ещё восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел. Латыпов уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине. Одному богу известно, что нам предъявят медицинские службы Китая.

СБР и ОКР пытаются устроить, чтобы Латыпов вылетел вместе со всей командой. Получается, что карантин у Эдика заканчивается 19 января, прибавить к этому восемь дней. Нам сказали, что он только 28-го сможет вылететь в Китай. Пока нет уверенности, что он вылетит вместе с командой 26-го в Китай», — сказал Каминский.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.