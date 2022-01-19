Хованцев: для Латыпова это удар ниже пояса. Олимпийские игры — главный турнир жизни

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил ситуацию с продлением карантина для Эдуарда Латыпова на 8 дней. Спортсмен в начале января сдал положительный тест на коронавирус перед этапом Кубка мира в Оберхофе. Латыпов вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

«Очень плохо, что Латыпову продлили карантин. Даже если Латыпов отсидит все восемь дней, то он уже опаздывает. Как Эдуард полетит в Китай, допустят ли его? Всё выглядит очень странно и непонятно. Почему Кюну не нужен карантин? Латыпов переболел, почти отсидел карантин, сдал уже несколько отрицательных тестов…



Для Эдика это удар ниже пояса. Это трагедия. Олимпийские игры — главный турнир жизни, на котором Латыпов мог выступить очень хорошо. Эдуард — лидер команды, был в хорошем состоянии перед Оберхофом. Печально.



Насколько я знаю, Бабиков первый на замену Латыпову. Ситуация очень неприятная. Тренерам и руководству нужно решать, что делать. Если никого не возьмут, то это чревато последствиями», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.