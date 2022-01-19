Руководитель медиа-службы СБР Аверьянов: никакого продления карантина Латыпова нет

Руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов прокомментировал ситуацию с карантином и вакцинацией одного из лидеров национальной команды Эдуарда Латыпова.
«Сегодня, 19 января, Эдуард Латыпов сдал второй ПЦР-тест. В случае его отрицательного результата, который мы ждём вечером, он сможет принять участие по крайней мере в одной из гонок в Антхольце. Соответствующее решение будет принимать тренерский штаб команды. Латыпов уже сегодня вечером должен приехать в расположение сборной на машине, ни о каком продлении изоляции в случае отрицательного результата теста речи быть не может.
Что касается его карантина, то следует принимать во внимание законодательство Германии. В данной ситуации к нему отнеслись как обычному человеку, не привитому признанной в Европе вакциной. Йоханнес Кюн же вакцинировался одобренным в Евросоюзе препаратом», — сказал Аверьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Соколовым.
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