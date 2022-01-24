Расписание чемпионата Европы — 2022 по биатлону в Арбере

С 26 по 30 января в Арбере (Германия) пройдёт чемпионат Европы по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Расписание соревнований

26 января

12:15 мск – индивидуальная гонка, мужчины.

16:00 – индивидуальная гонка, женщины.

28 января

12:30 – спринт, мужчины.

16:00 – спринт, женщины.

29 января

12:30 – гонка преследования, мужчины.

15:30 – гонка преследования, женщины.

30 января

12:30 – смешанная эстафета.

15:30 – сингл-микст.

Состав сборной России

Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Михаил Первушин.



Женщины: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.