Расписание чемпионата Европы — 2022 по биатлону в Арбере

С 26 по 30 января в Арбере (Германия) пройдёт чемпионат Европы по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Расписание соревнований
26 января
12:15 мск – индивидуальная гонка, мужчины.
16:00 – индивидуальная гонка, женщины.
28 января
12:30 – спринт, мужчины.
16:00 – спринт, женщины.
29 января
12:30 – гонка преследования, мужчины.
15:30 – гонка преследования, женщины.
30 января
12:30 – смешанная эстафета.
15:30 – сингл-микст.
Состав сборной России
Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Михаил Первушин.
Женщины: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.
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