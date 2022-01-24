Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Расписание чемпионата Европы по биатлону — 2022 в Арбере

Расписание чемпионата Европы — 2022 по биатлону в Арбере
Комментарии

С 26 по 30 января в Арбере (Германия) пройдёт чемпионат Европы по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Расписание соревнований
26 января
12:15 мск – индивидуальная гонка, мужчины.
16:00 – индивидуальная гонка, женщины.

28 января
12:30 – спринт, мужчины.
16:00 – спринт, женщины.

29 января
12:30 – гонка преследования, мужчины.
15:30 – гонка преследования, женщины.

30 января
12:30 – смешанная эстафета.
15:30 – сингл-микст.

Состав сборной России
Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Михаил Первушин.

Женщины: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.

Новость по теме
В СБР объяснили выбор состава на чемпионат Европы в Арбере
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022