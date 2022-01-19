Шведки рискуют пропустить эстафету в Антхольце из-за контакта с заражёнными ковидом

Мединский корпус IBU запретил трём шведским биатлонистам принять участие в седьмом этапе Кубка мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 20 по 23 января. Отмечается, что решение принято в рамках антиковидных мер. Трое спортсменов сдали отрицательные ПЦР-тесты, однако предполагается, что они могли контактировать с другими заражёнными.
Не примут участие в соревнованиях Виктор Брандт, Эмиль Нюквист и Фелисия Линдквист.
Без них заявка Швеции на этап выглядит следующим образом:
Женщины:
Мона Брорссон
Йоханна Скоттхейм
Ингела Андерссон
Мужчины:
Мальте Стефанссон
Оскар Брандт
Габриэль Стегмайр
Симон Халльстрем.
В данный момент сборная Швеции рассматривает варианты с возможными заменами. Если дозаявить других биатлонистов не удастся, женская команда не сможет выступить в эстафете.
В Антхольц команда Швеции заявила экспериментальный состав, так как сильнейшие биатлонисты будут отдельно готовиться к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай).
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