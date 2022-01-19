Стал известен состав сборной Германии по биатлону на Олимпиаду-2022
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Олимпийская спортивная конфедерация Германии назвала состав национальной команды по биатлону для участия в Играх-2022, которые пройдут в Пекине (Китай).
Олимпийская сборная Германии по биатлону
Женщины: Денизе Херрман, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Ванесса Фойгт, Анна Вайдель.
Мужчины: Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Роман Рес, Давид Цобель.
В общем зачёте нынешнего розыгрыша Кубка мира лучшая из немецких биатлонисток, Херрман, занимает 15-е место. Следом за ней на 16-й позиции располагается Фойгт. У мужчин Кюн идёт 13-м, Долль – 14-м, Рес – 16-м. Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Антхольце с 20 по 23 января.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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