Лариса Куклина обратилась к белорусским биатлонисткам в «Инстаграме». Они ответили

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в «Инстаграме» новый пост, обратившись к спортсменкам сборной Беларуси Анне Соле и Ирине Лещенко (Кривко).

«Девочки, очень скучаю по вам», — подписала Куклина совместное фото с Солой и Лещенко, добавив эмодзи «сердце». «И мы по тебе», — написала Сола в комментариях. «Тебя не хватает», — добавила Лещенко.

Публикация доступна в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

В конце прошлого года Куклина не отобралась на январские этапы Кубка мира. После этого по итогам «Ижевской винтовки» спортсменка вошла в состав сборной России на этапы Кубка IBU. Куклиной удалось выиграть спринт на четвёртом этапе в Брезно-Осрблье (Словакия).

Ранее Куклина вошла в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт в Арбере с 26 по 30 января.