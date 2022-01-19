Лариса Куклина обратилась к белорусским биатлонисткам в «Инстаграме». Они ответили

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в «Инстаграме» новый пост, обратившись к спортсменкам сборной Беларуси Анне Соле и Ирине Лещенко (Кривко).
«Девочки, очень скучаю по вам», — подписала Куклина совместное фото с Солой и Лещенко, добавив эмодзи «сердце». «И мы по тебе», — написала Сола в комментариях. «Тебя не хватает», — добавила Лещенко.
Публикация доступна в «инстаграме» Ларисы Куклиной.
В конце прошлого года Куклина не отобралась на январские этапы Кубка мира. После этого по итогам «Ижевской винтовки» спортсменка вошла в состав сборной России на этапы Кубка IBU. Куклиной удалось выиграть спринт на четвёртом этапе в Брезно-Осрблье (Словакия).
Ранее Куклина вошла в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт в Арбере с 26 по 30 января.
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