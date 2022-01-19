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Опубликованы стартовые номера россиян на индивидуальную гонку в рамках этапа КМ в Италии

Опубликованы стартовые номера россиян на индивидуальную гонку в рамках этапа КМ в Италии
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Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на индивидуальную гонку, которая пройдёт 20 января в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Старт соревнований назначен на 16:15 мск.

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап. Индивидуальная гонка, 20 км
Мужчины. Старт-лист

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
11. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
14. Бенедикт Долль (Германия).
18. Карим Халили (Россия).
21. Тарьей Бё (Норвегия).
26. Александр Логинов (Россия).
30. Антон Бабиков (Россия).
39. Симон Детьё (Франция).
42. Эмильен Жаклен (Франция).
44. Йоханнес Бё (Норвегия).
53. Александр Поварницын (Россия).
56. Антон Смольский (Беларусь).
58. Кентен Фийон Майе (Франция).
78. Даниил Серохвостов (Россия).
99. Максим Цветков (Россия).

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