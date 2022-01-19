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«Смотрите, кого я встретил сегодня». Лессер опубликовал совместное фото с Латыповым

«Смотрите, кого я встретил сегодня». Лессер опубликовал совместное фото с Латыповым
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Биатлонист сборной Германии Эрик Лессер опубликовал совместное фото с россиянином Эдуардом Латыповым.

Ранее Лессер одолжил свой тренировочный инвентарь заразившемуся коронавирусом Латыпову, который находился на карантине в Оберхофе (Германия). После этого комментатор Дмитрий Губерниев в эфире призвал подписываться на «инстаграм» Лессера, а российские болельщики завалили немецкого спортсмена словами благодарности.

«Смотрите, кого я встретил сегодня. Свежий тест — отрицательный. Всего наилучшего в гонках в Антхольце!» — подписал свежий снимок Лессер.

Публикация доступна в «инстаграме» Эрика Лессера.

Ранее старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский заявил, что карантин Латыпова продлили на восемь дней. Однако руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» опроверг данную информацию.

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