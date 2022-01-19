Мартен Фуркад подарил трёхлетнему сыну Эмиля Хегле Свендсена биатлонную винтовку

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад подарил сыну четырёхкратного чемпиона Игр, норвежца Эмиля Хегле Свендсена детскую биатлонную винтовку. 28 января Магнусу исполнится три года.
О подарке Фуркада сообщила гражданская жена Свендсена, журналистка Саманта Скугранд в «сториз» своего «инстаграма».
«Слишком близко (о расстоянии до импровизированного огневого рубежа)? Мартен и Элен (жена Фуркада. – Прим. «Чемпионата»), спасибо вам за подарок! Возможно, нам придётся перекрасить винтовку, прежде чем использовать её», — подписала фото Скугранд.
Фото: https://instagram.com/samantha_skogrand?utm_medium=copy_link
Отметим, что 15 июля 2021 года Свендсен и Скугранд стали родителями во второй раз, у них родилась дочка Эльза.
Свендсен завершил карьеру в 2018 году. Помимо четырёх золотых наград ОИ, он является 12-кратным чемпионом мира и победителем Кубка мира, а также четвёртым в истории биатлонистом, которому удалось завоевать 10 и более золотых медалей на чемпионатах мира среди мужчин (после Александра Тихонова, Франка Люка и Уле-Эйнара Бьорндалена), и вторым биатлонистом после Бьорндалена, который сумел выиграть медали во всех дисциплинах ЧМ.
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